В Москве одобрили проект планировки ТПУ «Лианозово»
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Сергея Собянина.
ТПУ «Лианозово» обеспечит пересадку между перспективной станцией метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожной платформой МЦД-1 и наземным общественным транспортом.
Предусмотрено строительство капитальных объектов общей площадью 52,3 тыс. кв. м.
Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.