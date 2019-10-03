В Москве одобрили проект планировки ТПУ «Лианозово»

В столице одобрили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Лианозово». Его скорректировали с учётом публичных слушаний, сообщает сайт «Москва 24».

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Сергея Собянина. ТПУ «Лианозово» обеспечит пересадку между перспективной станцией метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожной платформой МЦД-1 и наземным общественным транспортом. Предусмотрено строительство капитальных объектов общей площадью 52,3 тыс. кв. м. Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.