Путин поручил Госдуме временно переехать в другое здание
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- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы... в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка», — говорится в распоряжении.
В документе говорится, что по этому адресу также будут временно размещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.