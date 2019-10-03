Путин поручил Госдуме временно переехать в другое здание

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы... в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка», — говорится в распоряжении.

В документе говорится, что по этому адресу также будут временно размещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.