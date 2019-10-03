В Хабаровском крае направили вертолёт на поиски двух пропавших мужчин

МЧС России по Хабаровскому краю направило вертолёт Ми-8 на поиски двух мужчин, которые 28 сентября покинули на моторной лодке бухту села Аян и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Поступило обращение об оказании содействия в проведении поисковых мероприятий в отношении двух мужчин, которые 28.09.2019 года вышли на моторной лодке из бухты с. Аян по направлению к бухте Федорова... вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — цитирует представителя подразделения ТАСС.

В августе в Белом море в Карелии пропала группа туристов из Петербурга.