Пермский край направит более 5 млрд рублей на расселение аварийного жилья

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Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин заключил с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым договор об опережающем финансировании региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает kp.ru.
Пермский край направит более 5 млрд рублей на расселение аварийного жилья
  • РИА Новости

«Тема расселения аварийного жилья для Пермского края является крайне важной. Наш регион — третий по объёму аварийного жилищного фонда в стране», — сказал Решетников.

По его словам, это первый из всех нацпроектов и субсидий, предполагающий опережающее финансирование проекта, что позволит уже в конце 2019 года начать заниматься расселением домов, которые были намечены на 2020—2021 годы.

Всего за три года необходимо расселить более 10 тыс. человек. Финансирование составит 5,1 млрд рублей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Якутии направят 60 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья.

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