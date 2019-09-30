В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в результате столкновения автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia скончался один человек погиб, ещё четыре пострадали. Об этом сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

«В результате ДТП в лечебные учреждения автомашинами скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и три женщины — пассажира автомашины Daewoo Nexia. Позднее водитель автомашины Daewoo Nexia — 29-летний мужчина ­— скончался в городской клинической больнице №24», — приводит РИА Новости сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В августе Пятый канал передавал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.