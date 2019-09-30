В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником
«В результате ДТП в лечебные учреждения автомашинами скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и три женщины — пассажира автомашины Daewoo Nexia. Позднее водитель автомашины Daewoo Nexia — 29-летний мужчина — скончался в городской клинической больнице №24», — приводит РИА Новости сообщение.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В августе Пятый канал передавал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.