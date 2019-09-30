В Липецкой области произошёл пожар на складе с яблоками

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В пресс-службе МЧС России заявили, что в Липецкой области произошло возгорание на складе с яблоками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что склад загорелся в селе Вторая Куликовка Лебедянского района.

«Произошло загорание склада-холодильника для хранения яблок. Установлено, что горела кровля двухэтажного здания на площади 500 кв. м», — указали в МЧС.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в МЧС по Красноярскому краю сообщили о возгорании кровли на складе.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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