В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на прохожих

В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на детей и женщин у школы №9. Об этом сообщает URA.RU.

Сотрудникам ОМОНа поступила жалоба на агрессивного гражданина от местных жителей.

«Бойцы ОМОНа незамедлительно приняли меры и задержали мужчину. При этом он не подчинялся законным требованиям правоохранителей, пытался оказывать физическое сопротивление», — рассказали в управлении Росгвардии по Тюменской области.

Мужчину передали наряду вневедомственной охраны, который доставил его в территориальный отдел полиции.

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