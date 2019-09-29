В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на прохожих

Короткая ссылка
В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на детей и женщин у школы №9. Об этом сообщает URA.RU.

Сотрудникам ОМОНа поступила жалоба на агрессивного гражданина от местных жителей.

«Бойцы ОМОНа незамедлительно приняли меры и задержали мужчину. При этом он не подчинялся законным требованиям правоохранителей, пытался оказывать физическое сопротивление», — рассказали в управлении Росгвардии по Тюменской области.

Мужчину передали наряду вневедомственной охраны, который доставил его в территориальный отдел полиции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Чувашии завели дело по факту нападения на санитара скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить