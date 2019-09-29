На территории Рижского грузового двора в Москве планируют построить офисный центр и жилые дома

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На территории Рижского грузового двора планируют построить офисный центр и жилые дома, сообщает сайт «Москва 24».
На территории Рижского грузового двора в Москве планируют построить офисный центр и жилые дома
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Для этого будет проведён международный архитектурный конкурс.

«Мы должны заброшенную промзону превратить в хороший, благоустроенный, благополучный район. Я думаю, что до конца года примем окончательное решение по концепции», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В разработке концепции участвуют пять консорциумов, в которые входят компании из США, Японии, Нидерландов, России, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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