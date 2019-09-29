На территории Рижского грузового двора в Москве планируют построить офисный центр и жилые дома
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- РИА Новости
Для этого будет проведён международный архитектурный конкурс.
«Мы должны заброшенную промзону превратить в хороший, благоустроенный, благополучный район. Я думаю, что до конца года примем окончательное решение по концепции», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В разработке концепции участвуют пять консорциумов, в которые входят компании из США, Японии, Нидерландов, России, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.