На территории Рижского грузового двора в Москве планируют построить офисный центр и жилые дома

На территории Рижского грузового двора планируют построить офисный центр и жилые дома, сообщает сайт «Москва 24».

Для этого будет проведён международный архитектурный конкурс.

«Мы должны заброшенную промзону превратить в хороший, благоустроенный, благополучный район. Я думаю, что до конца года примем окончательное решение по концепции», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В разработке концепции участвуют пять консорциумов, в которые входят компании из США, Японии, Нидерландов, России, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.