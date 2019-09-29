Названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года

Стали известны самые популярные подержанные автомобили в России с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По имеющимся данным, общий объём вторичного авторынка в январе — сентябре составил около 3,5 млн единиц. По сравнению с прошлым годом продажи отечественных машин снизились на 3,5%, а продажи иномарок выросли на 1,2%.

Среди российских автомобилей наибольшей популярностью пользовалась Lada Samara. Реализовано 216,6 тыс. таких машин, передают «Невские новости».

На второй строчке — автомобили ВАЗ, известные как «копейка», «двойка», «тройка», «шестёрка» и «семёрка» (154,2 тыс.), на третьем месте ВАЗ 2110 — 131,4 тыс.

Самой популярной иномаркой признан Ford Focus (86,7 тыс.). Далее следуют Hyundai Solaris (68,6 тыс.) и Toyota Corolla (67,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76% за пять лет.