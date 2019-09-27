Стала известна деловая программа форума Россия — Африка
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Запланировано три тематических трека — «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах».
Участниками деловой программы станут более трёх тысяч представителей африканского бизнеса, главы российских компаний, ведущие эксперты международного уровня.
Форум состоится 23—24 октября в Сочи. Организатор — фонд «Росконгресс».
Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.