Стала известна деловая программа форума Россия — Африка

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Стала известна деловая программа саммита и экономического форума Россия — Африка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт мероприятия.
Стала известна деловая программа форума Россия — Африка
  • © Alexander Rekun
  • globallookpress.com

Запланировано три тематических трека — «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах».

Участниками деловой программы станут более трёх тысяч представителей африканского бизнеса, главы российских компаний, ведущие эксперты международного уровня.

Форум состоится 23—24 октября в Сочи. Организатор — фонд «Росконгресс».

Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.

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