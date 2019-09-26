Удмуртия заняла шестое место по уровню оплаты труда в ПФО

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За семь месяцев 2019 года среднемесячная зарплата сотрудников всех организаций в Удмуртии составила 33,3 тыс. рублей. По сравнению с январём — июлем 2018-го показатель вырос на 6,2%, передаёт Udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.
Удмуртия заняла шестое место по уровню оплаты труда в ПФО
  • РИА Новости

С учётом изменения потребительских цен реальная заработная плата увеличилась на 2,3%.

По уровню оплаты труда среди 14 субъектов Приволжского федерального округа республика заняла шестое место. Лидирует Пермский край (37 тыс. рублей).

Ранее независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.

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