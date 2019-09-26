Удмуртия заняла шестое место по уровню оплаты труда в ПФО
- РИА Новости
С учётом изменения потребительских цен реальная заработная плата увеличилась на 2,3%.
По уровню оплаты труда среди 14 субъектов Приволжского федерального округа республика заняла шестое место. Лидирует Пермский край (37 тыс. рублей).
Ранее независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.