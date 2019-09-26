В Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам

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Правительство Хабаровского края направит почти 100 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот в 2019 году, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Предполагается приобретение жилья на вторичном рынке, без учёта покупки новостроек и долевого строительства.

Запланирована покупка 69 квартир. По 45 из них уже подписаны договоры купли-продажи. Остальную жилплощадь приобретут после завершения аукционов, намеченных на октябрь.

Средства поступят из краевого и федерального бюджетов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот.

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