В Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам
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- РИА Новости
Предполагается приобретение жилья на вторичном рынке, без учёта покупки новостроек и долевого строительства.
Запланирована покупка 69 квартир. По 45 из них уже подписаны договоры купли-продажи. Остальную жилплощадь приобретут после завершения аукционов, намеченных на октябрь.
Средства поступят из краевого и федерального бюджетов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот.