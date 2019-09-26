В Рязанской области планируют построить семь мусороперегрузочных станций

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В правительстве Рязанской области состоялось совещание, посвящённое вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В Рязанской области планируют построить семь мусороперегрузочных станций
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Нормально отлаженные сбор, вывоз, утилизация мусора по адекватным тарифам — одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди», — заявил губернатор Николай Любимов.

По его словам, для достижения показателей, определённых для региона федеральным проектом, нужно построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.

Ранее депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал создание мусоросжигательных заводов в Московской области.

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