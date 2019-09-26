В Рязанской области планируют построить семь мусороперегрузочных станций
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- РИА Новости
«Нормально отлаженные сбор, вывоз, утилизация мусора по адекватным тарифам — одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди», — заявил губернатор Николай Любимов.
По его словам, для достижения показателей, определённых для региона федеральным проектом, нужно построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.
Ранее депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал создание мусоросжигательных заводов в Московской области.