В Рязанской области планируют построить семь мусороперегрузочных станций

В правительстве Рязанской области состоялось совещание, посвящённое вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Нормально отлаженные сбор, вывоз, утилизация мусора по адекватным тарифам — одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди», — заявил губернатор Николай Любимов.

По его словам, для достижения показателей, определённых для региона федеральным проектом, нужно построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.

Ранее депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал создание мусоросжигательных заводов в Московской области.