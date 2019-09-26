В Крым прибыл авиационный полк Северного флота

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Корабельный истребительный авиационный полк Северного флота прибыл в Крым, сообщает kp.ru со ссылкой на Минобороны.
В Крым прибыл авиационный полк Северного флота
  • © пресс-служба Минобороны РФ

Лётчики-истребители совершили перелёт из Мурманской области. Его общая протяжённость составила более 2,5 тыс. км.

Военнослужащим предстоит отрабатывать технику взлёта и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса.

«Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки лётчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажёре займут около месяца», — заявили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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