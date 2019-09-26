В Крым прибыл авиационный полк Северного флота
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Лётчики-истребители совершили перелёт из Мурманской области. Его общая протяжённость составила более 2,5 тыс. км.
Военнослужащим предстоит отрабатывать технику взлёта и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса.
«Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки лётчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажёре займут около месяца», — заявили в ведомстве.
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