Эксперт оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети

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Лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.
Эксперт оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети
  • Pixabay

«Очень надеюсь, что принятый недавно закон, согласно которому правоохранительные органы смогут оперативно по заявлению родителей получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребёнка, в разы эту статистику улучшит», — заявил он.

По его словам, также нужно усиливать незамедлительное реагирование на заявление о пропаже ребёнка, поскольку именно первые часы играют ключевую роль в поиске.

Как считает Цветков, важно взаимодействие правоохранителых органов с МЧС, поисковыми отрядами, волонтёрами.

Он добавил, что необходимо активнее внедрять и технологические средства, в том числе беспилотники и геолокаторы.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

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