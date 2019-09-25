Чилингаров рассказал, почему РГО уделяет много внимания Арктике

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Спецпредставитель президента России, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров в беседе с газетой «Известия» рассказал, почему РГО уделяет много внимания Арктике.
Чилингаров рассказал, почему РГО уделяет много внимания Арктике
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

«Тут я бы обратил внимание на преемственность традиций. С момента своего основания императорское Русское географическое общество активно занималось исследованием полярных территорий, в особенности снаряжением многочисленных экспедиций», — заявил он.

По его словам, Арктика — это громадная кладовая, где сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых и углеводородов.

Как отметил Чилингаров, в Арктике всё очень тесно взаимосвязано, там невозможно вести добычу, не решая одновременно вопросы транспортного обеспечения и соблюдения требований экологической безопасности.

«Любые односторонние действия будут в лучшем случае малоэффективны либо не принесут нужного результата», — считает он.

Чилингаров добавил, что вопрос возрождения активного мореплавания по Северному морскому пути не может быть решён без обеспечения безопасности развития сети портов на трассе СМП.

Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков оценил сообщение, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.

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