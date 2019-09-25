Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
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- РИА Новости
«В рамках проведения корабельного учения экипаж подлодки отрабатывал задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения более 240 метров. В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.
По завершении подводной части учения, которое обеспечивали малый противолодочный корабль «Касимов» и спасательное буксирное судно СБ-739, подлодка вернулась в надводное положение, экипаж продолжил выполнять мероприятия в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Ранее сообщалось, что для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья по тревоге были подняты подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота.
Также Пятый канал информировал об учениях России и Сербии по противовоздушной обороне на полигоне Ашулук в Астраханской области.