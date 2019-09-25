Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров

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Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В рамках проведения корабельного учения экипаж подлодки отрабатывал задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения более 240 метров. В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

По завершении подводной части учения, которое обеспечивали малый противолодочный корабль «Касимов» и спасательное буксирное судно СБ-739, подлодка вернулась в надводное положение, экипаж продолжил выполнять мероприятия в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Ранее сообщалось, что для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья по тревоге были подняты подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота

Также Пятый канал информировал об учениях России и Сербии по противовоздушной обороне на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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