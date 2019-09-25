Слуцкий допустил рассмотрение запрета лотереи на получение грин-карт

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что предложение запретить получение грин-карт в России может быть рассмотрено в качестве ответа на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН.

«Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьёзных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

По его словам, главная цель в данной ситуации — остановить антироссийский маховик, запущенный администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России предложили запретить лотерею на получение грин-карт.

Соединённые Штаты разыгрывают грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию людей из тех стран, жители которых мало представлены в США.

Накануне стало известно, что среди не получивших визы США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

В министерстве назвали ситуацию возмутительной, в Кремле не исключили жёсткой реакции.