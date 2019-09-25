Слуцкий допустил рассмотрение запрета лотереи на получение грин-карт
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- РИА Новости
«Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьёзных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.
По его словам, главная цель в данной ситуации — остановить антироссийский маховик, запущенный администрацией бывшего президента США Барака Обамы.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в России предложили запретить лотерею на получение грин-карт.
Соединённые Штаты разыгрывают грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию людей из тех стран, жители которых мало представлены в США.
Накануне стало известно, что среди не получивших визы США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.
В министерстве назвали ситуацию возмутительной, в Кремле не исключили жёсткой реакции.