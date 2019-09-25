Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов пострадавших от терактов и стихийных бедствий

Госдума одобрила закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших от терактов, а также наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий, сообщает ФАН.

Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс.

Речь идёт о доходах в связи с полным или частичным прекращением обязательств по уплате задолженности, доходах в виде материальной выгоды, а также других доходах в денежной или натуральной форме.

«Конечно, когда люди попадают в такие ситуации, ни о каком налогообложении речи быть не может. Именно в этот момент они больше всего нуждаются в поддержке, и выплаты из бюджета или те средства, которые для них собрали благотворители, должны поступать в полном объёме», — заявил депутат Сергей Вострецов.

Ранее сообщалось, что около 4,5 тыс. человек, проживающих в зоне подтопления в Иркутской области и не имеющих регистрации по месту жительства, получили социальную поддержку по решению судов.