Эксперт оценил перспективы разработки в России системы определения личности абонента по лицу и голосу

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

«Дело в том, что технология eSIM — это то, что в нашей стране пока не работает. А вообще eSIM — это когда нам не нужно идти в магазин и покупать физическую симку для мобильного телефона. Достаточно через интернет заказать себе определённую команду, которая приходит на ваш телефон, и вы можете переходить на любого оператора связи», — заявил он.

Как считает эксперт, для полноценной, стабильной работы eSIM на территории России нужно совершенствовать федеральный закон.

Если будут приняты единый стандарт и закон, то власти смогут защитить людей, добавил Осташко.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил разработку в России системы определения личности абонента по лицу и голосу.