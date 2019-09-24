Эксперт оценил перспективы разработки в России системы определения личности абонента по лицу и голосу

Короткая ссылка
Политический аналитик, главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.
Эксперт оценил перспективы разработки в России системы определения личности абонента по лицу и голосу
  • Pixabay

«Дело в том, что технология eSIM — это то, что в нашей стране пока не работает. А вообще eSIM — это когда нам не нужно идти в магазин и покупать физическую симку для мобильного телефона. Достаточно через интернет заказать себе определённую команду, которая приходит на ваш телефон, и вы можете переходить на любого оператора связи», — заявил он.

Как считает эксперт, для полноценной, стабильной работы eSIM на территории России нужно совершенствовать федеральный закон.

Если будут приняты единый стандарт и закон, то власти смогут защитить людей, добавил Осташко.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил разработку в России системы определения личности абонента по лицу и голосу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить