В Госдуме прокомментировали принятие Россией Парижского соглашения по климату

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения по климату.

По словам депутата, ратификация документа важна со всех точек зрения.

«Она важна с точки зрения репутации нашей страны на международной арене», — заявил он.

Как отметил Бурматов, за ратификацией идут конкретные действия. Он рассказал, что владельцы целого ряда компаний будут проводить модернизацию своих производств с точки зрения повышения экологичности, чтобы соответствовать высоким стандартам не только по выбросам, но и по парниковым газам.

«Учитывается ведь не только вредное влияние производств на экологию, но и поглощение лесными массивами углекислых газов. И сегодня Россия является страной-донором в этом смысле, потому что наши лесные массивы, с точки зрения поглощения, находятся в одном ряду с лесами Латинской Америки», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон приветствовал принятие Россией Парижского соглашения по климату.