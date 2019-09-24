Москва направит 2 млрд рублей на реконструкцию улицы в Севастополе

Власти Москвы направят 2 млрд рублей на реконструкцию Большой Морской улицы в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Любой город Российской Федерации с удовольствием воспользуется предложением Москвы, чтобы превратить центральную улицу в замечательное современное общественное пространство», — сказал и. о. губернатора Михаил Развожаев во время выступления перед депутатами заксобрания.

По его словам, проект реконструкции обсудят с экспертным сообществом на следующей неделе.

Как отметил Развожаев, речь идёт о дорогах, тротуарах, освещении, озеленении, а не о фасадах зданий.

«Мы должны сохранить исторический облик, но сделать город современным и удобным для граждан», — заявил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.