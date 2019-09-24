Москва направит 2 млрд рублей на реконструкцию улицы в Севастополе

Короткая ссылка
Власти Москвы направят 2 млрд рублей на реконструкцию Большой Морской улицы в Севастополе.
Москва направит 2 млрд рублей на реконструкцию улицы в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Любой город Российской Федерации с удовольствием воспользуется предложением Москвы, чтобы превратить центральную улицу в замечательное современное общественное пространство», — сказал и. о. губернатора Михаил Развожаев во время выступления перед депутатами заксобрания.

По его словам, проект реконструкции обсудят с экспертным сообществом на следующей неделе.

Как отметил Развожаев, речь идёт о дорогах, тротуарах, освещении, озеленении, а не о фасадах зданий.

«Мы должны сохранить исторический облик, но сделать город современным и удобным для граждан», — заявил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить