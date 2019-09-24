Москва направит 2 млрд рублей на реконструкцию улицы в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Любой город Российской Федерации с удовольствием воспользуется предложением Москвы, чтобы превратить центральную улицу в замечательное современное общественное пространство», — сказал и. о. губернатора Михаил Развожаев во время выступления перед депутатами заксобрания.
По его словам, проект реконструкции обсудят с экспертным сообществом на следующей неделе.
Как отметил Развожаев, речь идёт о дорогах, тротуарах, освещении, озеленении, а не о фасадах зданий.
«Мы должны сохранить исторический облик, но сделать город современным и удобным для граждан», — заявил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.