Тульская область приняла почти 350 тысяч туристов за летний сезон
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- РИА Новости
Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой итогам турсезона.
В 2019 году реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединяет музыкальные, театральные и литературные фестивале, которые проводятся в регионе.
За 2018 год турпоток в область вырос почти на 27%, до 828,5 тыс. человек.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.