Тульская область приняла почти 350 тысяч туристов за летний сезон

Тульская область, по предварительным данным, приняла почти 350 тыс. туристов за летний сезон, сообщает kp.ru.

Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой итогам турсезона.

В 2019 году реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединяет музыкальные, театральные и литературные фестивале, которые проводятся в регионе.

За 2018 год турпоток в область вырос почти на 27%, до 828,5 тыс. человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.