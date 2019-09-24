Тульская область приняла почти 350 тысяч туристов за летний сезон

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Тульская область, по предварительным данным, приняла почти 350 тыс. туристов за летний сезон, сообщает kp.ru.
Тульская область приняла почти 350 тысяч туристов за летний сезон
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой итогам турсезона.

В 2019 году реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединяет музыкальные, театральные и литературные фестивале, которые проводятся в регионе.

За 2018 год турпоток в область вырос почти на 27%, до 828,5 тыс. человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.

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