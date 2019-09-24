Более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Москве

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Более 700 тыс. человек сделали прививку от гриппа в Москве. Кампания по вакцинации началась 4 сентября.
Более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Привиться можно в поликлиниках, мобильных пунктах у станций метро, парках и флагманских офисах «Мои документы».

В мобильных пунктах вакцинацию прошли более 80 тыс. человек.

«Популярность мобильных точек вакцинации заметно растёт с каждым осенним сезоном», — цитирует главу Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства.

Также стало известно, что в Волгоградской области прививки сделали 354,5 тыс. человек (14% от численности населения региона). На 20 сентября израсходовано 65% объёма вакцины, поступившей в конце августа, передаёт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Роспотребнадзора.

Наиболее активные темпы отмечены в Калачёвском, Клетском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Светлоярском и Урюпинском районах, где прививки сделали от 20 до 38% населения.

Ранее сообщалось, что в Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа.

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