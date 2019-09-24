Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.

«Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что главной темой встречи станут меры по ускорению экономического роста и повышению доходов россиян.

«Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов», — указано в тексте.

Ранее Путин заявил, что ситуация с медленным ростом доходов населения не может не вызывать беспокойства.

14 августа президент выразил надежду на снижение ставок по ипотеке в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.