Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения
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- РИА Новости
«Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Отмечается, что главной темой встречи станут меры по ускорению экономического роста и повышению доходов россиян.
«Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов», — указано в тексте.
Ранее Путин заявил, что ситуация с медленным ростом доходов населения не может не вызывать беспокойства.
14 августа президент выразил надежду на снижение ставок по ипотеке в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.