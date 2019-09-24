В ХМАО проверяют сообщения о госпитализации школьницы после драки

В Ханты-Мансийском автономном округе проверяют сообщения о госпитализации школьницы после драки с одноклассницей на уроке физкультуры, передаёт kp.ru.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Сургуте. В городской полиции заявили, что жестокого избиения не было.

Департамент образования администрации города совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят внутреннюю проверку.

«Сейчас мы всё анализируем, опрашиваем детей, которые в тот момент находились на уроке. Побеседовали с руководителем школы. Директор школы характеризует класс как дружный и сплочённый. Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникало», — заявила директор Департамента образования Ирина Замятина.

По её словам, предстоит встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и родителями девочек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью.