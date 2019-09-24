Цеков назначен сенатором от Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков стал сенатором от законодательной власти Республики Крым.
Цеков назначен сенатором от Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующее решение приняли на заседании депутаты второго созыва Государственного совета.

Отмечается, что исполнительную власть Крыма в Совете Федерации будет представлять член верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

Первым вице-спикером парламента Крыма избран Ефим Фикс, вице-спикерами — Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.

Ранее сообщалось, что в Крыму на должность главы был переизбран Сергей Аксёнов.

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