Цеков назначен сенатором от Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
Соответствующее решение приняли на заседании депутаты второго созыва Государственного совета.
Отмечается, что исполнительную власть Крыма в Совете Федерации будет представлять член верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.
Первым вице-спикером парламента Крыма избран Ефим Фикс, вице-спикерами — Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.
Ранее сообщалось, что в Крыму на должность главы был переизбран Сергей Аксёнов.