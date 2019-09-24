Цеков назначен сенатором от Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков стал сенатором от законодательной власти Республики Крым.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующее решение приняли на заседании депутаты второго созыва Государственного совета.

Отмечается, что исполнительную власть Крыма в Совете Федерации будет представлять член верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

Первым вице-спикером парламента Крыма избран Ефим Фикс, вице-спикерами — Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.

Ранее сообщалось, что в Крыму на должность главы был переизбран Сергей Аксёнов.