Опубликовано видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны России опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», который в настоящее время проходит модернизацию.

По заявлению Минобороны, ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 км в Японском море.

«Смерч» сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.

Ранее Минобороны заявило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

В середине августа военное ведомство опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У».