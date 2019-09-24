Опубликовано видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
По заявлению Минобороны, ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 км в Японском море.
«Смерч» сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.
Ранее Минобороны заявило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
В середине августа военное ведомство опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У».