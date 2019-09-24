На заводе в Екатеринбурге произошёл пожар

Короткая ссылка
В цехе Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге произошёл пожар, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
На заводе в Екатеринбурге произошёл пожар
  • РИА Новости

Информация об инциденте на улице Фронтовых Бригад поступила около 04:38 (02:38 мск). Загорелась кровля двухэтажного производственного цеха. Площадь пожара — 500 кв. м.

«В 06:15 (04:15 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее жительница пятиэтажного дома на улице Гусарова в Красноярске в беседе с Пятым каналом рассказала о пожаре в соседней квартире, в результате которого погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить