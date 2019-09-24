На заводе в Екатеринбурге произошёл пожар
- РИА Новости
Информация об инциденте на улице Фронтовых Бригад поступила около 04:38 (02:38 мск). Загорелась кровля двухэтажного производственного цеха. Площадь пожара — 500 кв. м.
«В 06:15 (04:15 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее жительница пятиэтажного дома на улице Гусарова в Красноярске в беседе с Пятым каналом рассказала о пожаре в соседней квартире, в результате которого погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов.