Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
  • © РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Нам нужны те, кто реально будет формировать повестку. Я думаю, что будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как дальше формировать отношения», — сказал он.

При этом Пискарёв отметил, что в комиссии Госдумы готовы выслушать позицию уходящего главы дипмиссии Джона Хантсмана.

3 сентября сообщалось, что он приглашён на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России.

В конце августа стало известно, что комиссия направила запросы во все правоохранительные структуры с просьбой предоставить информацию по случаям вмешательства

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