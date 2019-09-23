Врачи рассказали о состоянии получивших ожоги в Турции детей из России

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Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал о состоянии детей из Екатеринбурга, получивших ожоги в одном из турецких отелей.
Врачи рассказали о состоянии получивших ожоги в Турции детей из России
  • РИА Новости

«Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Шестаков уточнил, что дети продолжают лечение в ожоговом центре Детской клинической городской больницы № 9.

Ранее российское генконсульство сообщило, что в одном из отелей турецкой Аланьи во время фаер-шоу получили ожоги трое россиян, в том числе двое детей. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проверки данного инцидента.

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