Врачи рассказали о состоянии получивших ожоги в Турции детей из России
- РИА Новости
«Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Шестаков уточнил, что дети продолжают лечение в ожоговом центре Детской клинической городской больницы № 9.
Ранее российское генконсульство сообщило, что в одном из отелей турецкой Аланьи во время фаер-шоу получили ожоги трое россиян, в том числе двое детей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проверки данного инцидента.