Врачи рассказали о состоянии получивших ожоги в Турции детей из России

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал о состоянии детей из Екатеринбурга, получивших ожоги в одном из турецких отелей.

«Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Шестаков уточнил, что дети продолжают лечение в ожоговом центре Детской клинической городской больницы № 9.

Ранее российское генконсульство сообщило, что в одном из отелей турецкой Аланьи во время фаер-шоу получили ожоги трое россиян, в том числе двое детей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проверки данного инцидента.