Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован

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В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
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«По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключён под стражу», — говорится в сообщении регионального СК.

Срок ареста — два месяца.

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Позднее подозреваемый в их убийстве коллега был задержан.

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