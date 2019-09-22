Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован

В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключён под стражу», — говорится в сообщении регионального СК.

Срок ареста — два месяца.

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Позднее подозреваемый в их убийстве коллега был задержан.