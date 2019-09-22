Площадь лесных пожаров в России составляет 11 га

Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки не изменилась и по-прежнему составляет 11 га.

«На 00.00 мск 22 сентября на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 11 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — цитирует РИА Новости сообщение федеральной Авиалесоохраны.

Отмечается, что наиболее крупные пожары зафиксированы в Томской области, там площадь горения составляет 10 га.

Также уточняется, что за прошедшие сутки ликвидировано 14 пожаров на площади 52 га.

19 сентября сообщалось, что площадь пожаров, которые активно тушат, составляет 41 га.