В Минприроды рассказали о высадке деревьев в пострадавших от пожаров регионах

Замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов рассказал о процессе высадки деревьев в пострадавших от пожаров регионах страны.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что наибольшее количество деревьев в рамках кампании «Сохраним лес» под эгидой ведомства высадили волонтёры в Иркутской области и Красноярском крае.

«Регионы участвуют в первую очередь те, которые пострадали от пожаров: Иркутская область, Красноярский край. Не осталась в стороне Центральная Россия», — сказал Храмов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.

19 сентября федеральная Авиалесоохрана рассказала о площади лесных пожаров в России, которые в настоящий момент активно тушат.