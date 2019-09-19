В Подмосковье появилась услуга «Справка в один шаг»
- РИА Новости
«Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей. Там родители быстро могли получить справку о здоровье ребёнка, отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о профилактических процедурах», — заявила она.
По её словам, за последнюю неделю августа выдано более 20 тыс. справок.
Всего в регионе работает 187 кабинетов, где можно воспользоваться такой услугой. Они способны принять более 1,5 млн детей.
Ранее Nation News сообщал, что в Минздраве рассказали о разработке новых видов вакцин для детей.