В Подмосковье появилась услуга «Справка в один шаг»

В Московской области появилась услуга «Справка в один шаг». Все необходимые документы на ребёнка и взрослого можно получить в кратчайшие сроки в поликлинике, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.

«Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей. Там родители быстро могли получить справку о здоровье ребёнка, отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о профилактических процедурах», — заявила она.

По её словам, за последнюю неделю августа выдано более 20 тыс. справок.

Всего в регионе работает 187 кабинетов, где можно воспользоваться такой услугой. Они способны принять более 1,5 млн детей.

Ранее Nation News сообщал, что в Минздраве рассказали о разработке новых видов вакцин для детей.