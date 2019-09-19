В Кургане вынесли приговор бывшей медсестре по делу о краже лекарств

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В Кургане вынесли приговор бывшей медсестре, обвиняемой в краже лекарств. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
В Кургане вынесли приговор бывшей медсестре по делу о краже лекарств
  • РИА Новости

Установлено, что женщина пользовалась своим служебным положением. Всего ей удалось похитить примерно 400 упаковок медикаментов. Ущерб клинике превысил 3 млн рублей.

«При выдаче препаратов лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в учётных документах указывала ложные сведения о выданных лекарствах», — рассказали в полиции.

Преступление раскрыли благодаря взаимодействию оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД по Курганской области и представителей Минздрава. Большую часть препаратов нашли во время обысков у родственников подозреваемой.

Суд приговорил бывшую медсестру к пяти годам колонии общего режима.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников больницы.

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