В Кургане вынесли приговор бывшей медсестре по делу о краже лекарств
- РИА Новости
Установлено, что женщина пользовалась своим служебным положением. Всего ей удалось похитить примерно 400 упаковок медикаментов. Ущерб клинике превысил 3 млн рублей.
«При выдаче препаратов лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в учётных документах указывала ложные сведения о выданных лекарствах», — рассказали в полиции.
Преступление раскрыли благодаря взаимодействию оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД по Курганской области и представителей Минздрава. Большую часть препаратов нашли во время обысков у родственников подозреваемой.
Суд приговорил бывшую медсестру к пяти годам колонии общего режима.
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