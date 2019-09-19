Северный форум по устойчивому развитию пройдёт 24—28 сентября в Якутске

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Северный форум по устойчивому развитию будет проходить в Якутске с 24 по 28 сентября, сообщает kp.ru.
Северный форум по устойчивому развитию пройдёт 24—28 сентября в Якутске
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Его основная тема — устойчивое развитие Арктики.

Внимание будет уделено её Северо-Восточному сектору, где происходят изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международных экспертов.

Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.

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