Северный форум по устойчивому развитию пройдёт 24—28 сентября в Якутске
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Его основная тема — устойчивое развитие Арктики.
Внимание будет уделено её Северо-Восточному сектору, где происходят изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международных экспертов.
Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.