В AZUR air прокомментировали сообщения СМИ о пьяном пилоте

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В авиакомпании AZUR air прокомментировали сообщения СМИ о пьяном пилоте.
В AZUR air прокомментировали сообщения СМИ о пьяном пилоте
  • © Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Появившаяся в СМИ информация, связанная с пилотом авиакомпании Слободчиковым, интерпретирована неверно и не может считаться полностью достоверной», — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что АZUR air не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень — Сургут.

«Речь идёт о снятии пассажира с рейса другой авиакомпании. По стечению обстоятельств этот пассажир является пилотом. Для пояснения сложившейся ситуации: данный пилот 2 сентября выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. Ещё раз отметим, что из Тюмени в Сургут Слободчиков А.В. 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса», — отмечается в комментарии.

В AZUR air добавили, что после получения информации об инциденте пилот был отстранён от выполнения запланированной программы полётов.

В настоящий момент ведётся служебное расследование.

Ранее ФАН сообщало, что российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя.

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