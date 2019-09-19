В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту падения дерева на ребёнка

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В Ростове-на-Дону организовали доследственную проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту падения дерева на ребёнка
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл в среду, 18 сентября, на улице Криворожской. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодаре дерево упало на воспитательницу и двоих детей.

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