СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
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По имеющимся данным, командир экипажа сам сообщил об этом, позвонив диспетчеру с просьбой перенести вылет на утро.
«Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сообщил он диспетчеру.
По словам пилота, в момент звонка он находился в полиции.
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