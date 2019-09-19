СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут

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Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
  • © Global Look Press

По имеющимся данным, командир экипажа сам сообщил об этом, позвонив диспетчеру с просьбой перенести вылет на утро.

«Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сообщил он диспетчеру.

По словам пилота, в момент звонка он находился в полиции.

Ранее URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.

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