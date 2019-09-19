В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»

В Калининградской поликлинике горбольницы №3 стали выдавать талоны «Просто спросить», передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.

После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора, пояснили в ведомстве.

Среди наиболее популярных вопросов — как получить направление в областную больницу, когда принимает тот или иной специалист, где сделать прививку.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что до конца года в столице планируют запустить программу модернизации поликлиник.