Онищенко оценил заявление о безопасной порции алкоголя каждый день

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что специалисты в Министерстве здравоохранения России рассказали об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.

«Один из экспертов — это не весь Минздрав», — заявил депутат.

Он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять спиртные напитки.

В качестве конкретного примера относительно безопасной ежедневной дозы алкоголя специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.