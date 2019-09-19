Онищенко оценил заявление о безопасной порции алкоголя каждый день

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что специалисты в Министерстве здравоохранения России рассказали об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.
Онищенко оценил заявление о безопасной порции алкоголя каждый день
  • РИА Новости

«Один из экспертов — это не весь Минздрав», — заявил депутат.

Он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять спиртные напитки.

В качестве конкретного примера относительно безопасной ежедневной дозы алкоголя специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

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