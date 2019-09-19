В России утвердили выплаты в случае гибели журналиста в зоне конфликта

Правительство России утвердило компенсацию в случае гибели или ранения журналиста при освещении вооружённого конфликта.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что единовременная компенсация выплачивается редакцией в случае смерти (гибели) сотрудника в размере не менее 2 млн рублей.

Также в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, компенсация должна быть выплачена в размере не менее 1 млн рублей; в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90% — в размере не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу.