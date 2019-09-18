Эксперт оценил новый широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М
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«Самолёт продолжает ранее сделанный в ОКБ имени С.В. Ильюшина Ил-86, после которого сделали лайнер Ил-96. Согласно стандартам, новый планер получит более современное навигационное оборудование», — заявил он.
По его словам, в системе управления появится автопилот последнего поколения, что упростит самолётовождение. Все электромеханические приборы заменены на дисплейные, добавил Прядка.
Ранее стало известно, что сотрудники Воронежского авиазавода завершили стапельную сборку опытного образца Ил-96-400М.
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.