В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с приговором актёру Павлу Устинову, заявил, что по этому делу была подана апелляция и нужно дождаться результатов её рассмотрения.
В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождёмся с вами итогов рассмотрения апелляции», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить