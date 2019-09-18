В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову
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- РИА Новости
«Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождёмся с вами итогов рассмотрения апелляции», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.
По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.