На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения

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В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Лётно-тактические задания будут выполнять экипажи самолётов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях», — заявили в ВВО.

В рамках учений задействуют до 30 самолётов.

В ходе манёвров особое внимание планируется уделить выполнению новых тактических приёмов, основанных на опыте современных конфликтов. Лётчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометания по целям. 

Ранее Newinform передавал, что Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.

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