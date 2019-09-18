На юге России пройдёт серия учений мотострелков ЮВО

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Почти четыре тысячи мотострелков Южного военного округа поучаствуют в серии батальонных тактических учений, которая пройдёт в Ростовской и Вологодской областях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«До конца недели серия батальонных тактических учений ЮВО пройдёт на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях с привлечением почти 4 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники», — заявили в пресс-службе.

В манёврах будут задействованы танки Т-90, бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Акация», а также вертолёты Ми-35 и Ми-8 АМТШ и самолёты Су-34.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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