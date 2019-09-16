В Шуе автобус сбил насмерть шестилетнюю девочку на велосипеде

В городе Шуя Ивановской области автобус насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде.

«Под колёсами автобуса погибла шестилетняя девочка. На месте работает следственно-оперативная группа», — приводит РИА Новости слова официального представителя УМВД по региону Владислава Радостина.

Отмечается, что девочка и её брат возвращались вечером после бассейна домой на велосипедах.

По предварительным данным, дети ехали на велосипедах, на перекрёстке стали пересекать проезжую часть по «зебре», но при этом не спешились. Автобус ПАЗ поворачивал с Советской на Стрелецкую улицу и сбил девочку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали проверку по факту гибели семилетней девочки.