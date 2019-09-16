«Росконтроль» проверил качество венских сосисок

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Эксперты «Росконтроля» проверили качество венских сосисок, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт организации.
«Росконтроль» проверил качество венских сосисок
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Исследовалась продукция брендов «Рублёвский», «Клинский», «Микоян», «Мясновъ/Черкизово», «Вкусвилл», «Снежана» и «Каждый день».

В образцах марок «Рублёвский» и «Каждый день» найдены бактерии группы кишечной палочки.

В продукции всех брендов выявлены ингредиенты, которые не указаны в составе. К примеру, в сосисках «Мясновъ/Черкизово» обнаружена свиная шкура, в сосисках «Клинского» — изолят соевого белка и крахмал.

В образцах марок «Снежана», «Микоян», «Каждый день» и «Рублёвский» жира оказалось меньше, чем указано на маркировке, в образце «Мясновъ/Черкизово» — больше.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с НСН оценил долю фальсификата в рыбной продукции в России.

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