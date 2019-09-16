СМИ: В России обновят стандарты для домов престарелых

В России планируют обновить строительные нормы и правила, а также стандарты создания домов престарелых, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Они будут созданы после завершения конкурса на лучший концептуальный проект подобных учреждений. Реализованные проекты будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации.

В ведомстве уточнили, что здания должны быть рассчитаны по меньшей мере на 150 мест. Нужно, чтобы они были комфортными для пожилых людей, имели помещения для проведения досуга, отвечали современным требованиям по питанию.

Размер жилплощади при одноместном размещении — не менее 12 кв. м, при двухместном — 18 кв. м.

«Внесение изменений в законодательство будет возможно по завершении конкурса. Минтруд разработает стандарты развития сегмента строительства стационарных организаций социального обслуживания», — заявили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что лучшие проекты конкурса реализуют в пилотных регионах в рамках национального проекта «Демография».

Ранее URA.RU сообщало, что в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели прокурорскую проверку.